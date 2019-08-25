عساكر الاحتلال.. اعتقال 6 مواطنين من الضّفة

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الأحد 25 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستّة مواطنين من محافظات الضّفة الغربية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معتز تعامرة من محافظة بيت لحم، وعضو لجنة المتابعة بقرية العيسوية في القدس محمد خضر أبو الحمص.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، فتى قرب مستوطنة "بيسجوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة أريحا، وهما: إسماعيل اعمر ومحمود شحادة، وآخرين من محافظة طولكرم، وهما: عزام عمر أبو ليمون، وحسن شحادة الشافعي.

وأفادت مصادر أمنية، فى تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتى، لم تعرف هويته بعد، قرب مستوطنة "بيسجوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة، بدعوى العثور على سكين بحوزته.