الجيش اللبنانى يعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجار أخرى ببيروت

قال الجيش اللبنانى اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت وأخرى انفجرت فى الضاحية الجنوبية لبيروت مما تسبب فى أضرار مادية فقط.

وقال الجيش في بيان "وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة".

كانت جماعة حزب الله قد ذكرت فى وقت سابق أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

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و من جانب اخر واصلت طائرات إسرائيلية حربية التحليق فوق العاصمة بيروت وعلى علو منخفض. وتم رصد طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء مدينة صيدا وصور ومناطق عدة في الجنوب اللبناني.

ولم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة اللبنانية أو أحد المسؤولين الرسميين بعد ساعات من وقوع الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.

ويقول متابعون إن نشاط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين قد يكون مرتبطا بالضربات الإسرائيلية التي نفذت في سوريا على مواقع إيرانية ليل السبت.