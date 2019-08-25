وزير خارجية إسرائيل: القصف الجوي في سوريا يهدف إلى قطع رأس الأفعى

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ​يسرائيل كاتس​، أن "الغارات الإسرائيلية على ​سوريا​، تهدف إلى نقل رسالة إلى ​إيران​ ومفادها أنه لا حصانة لإيران في أي مكان"، مشيرا الى أن "العمليات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى "قطع رأس الأفعى".

وفي تصريح إلى هيئة البث و​الإذاعة الإسرائيلية​، أوضح أنه "لولا الأنشطة الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مائة ألف"، مشيرا الى أن "من يريد منع نشوب حرب شاملة مع إيران عليه أن يظهر قوته للنظام الإيراني. ولولا العمليات التي استهدف فيها الجيش الإسرائيلي إيران لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب".