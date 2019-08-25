مقتل 6 أشخاص وجرح أخرين بهجوم لـ"داعش" في كركوك شمالي العراق

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرين، إثر هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على ملعب لكرة القدم في ​محافظة كركوك​ شمالي ​العراق​.

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