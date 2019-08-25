ترامب: لم أناقش توجيه رسالة مشتركة من قبل مجموعة السبع إلى إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يناقش توجيه رسالة مشتركة من قبل مجموعة السبع إلى إيران.
وكان قادة مجموعة الدول السبع قد اتفقوا على "تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقاش مع إيران وتوجيه رسالة إليها" لتجنّب التصعيد في المنطقة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر نفسها أن رؤساء الدول والحكومات في مجموعة السبع أكدوا مجدداً أثناء مأدبة عشاء افتُتحت خلالها أعمال القمة في بياريتس في جنوب غرب فرنسا، أن هدفهم هو "تفادي حيازة إيران السلاح النووي".
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