حسين دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة: انتهاك لسيادة لبنان

دان رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. واعتبر انه من الضروري أن تواجه بمزيد من التصدي على مختلف الصعد، بدلاً من محاولة البعض التبرير للعدو وتقديم اسباب تخفيفية لاعتداءاته التي تشكل انتهاكاً فاضحاً لسيادة لبنان.

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