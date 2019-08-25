محمد علوي:تفكيك شبكة تجسس تابعة للمخابرات المركزية الأميركية

أعلن وزير الاستخبارات الإيراني، ​محمود علوي​، عن تفكيك شبكة تجسس تابعة للمخابرات المركزية الأميركية.

وأوضح ان "الوزارة استطاعت الكشف عن هذه الشبكة التجسسية التي أظهرت أن الأعداء اقتربوا جداً من بعض المسؤولين في البلاد أكثر من أي وقت آخر".

وخلال الأيام الماضية، أثارت ملابسات اغتيال علماء نوويين إيرانيين، جدلاً كبيراً في أوساط ​النظام الإيراني​ حول مصداقية أجهزة الاستخبارات، وذلك إثر وثائقي بثته قناة "بي بي سي" الفارسية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، كشف خلاله أحد المتهمين المفرج عنهم عن كيفية تلفيق التهم له وعشرات آخرين ممن تم إعدام بعضهم باعترافات قسرية أخذت منهم تحت التعذيب.