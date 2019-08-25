المطران العمار للرئيس عون:نعمل مع اخوتنا في الجبل لنوسع جسور التلاقي

توجه راعي أبرشية صيدا و​دير القمر​ للموارنة ​المطران مارون العمار​ خلال ترأسه قداسا في كنيسة سيدة التلّة في دير القمر بحضور ​الرئيس ميشال عون​، إلى الأخير قائلا: "على الرغم من وجودكم بيننا لفترة معينة، فإنكم تعبرون عن محبتكم لهذه المنطقة وعطفكم الأبوي على أبنائها وتشجعون على الاستمرار في رسالتنا الحضارية والإيمانية في هذا الجبل".

وأكد انه "نثمن عاليا هذا الحضور ونطلب لكم العافية ولكل معاونيكم في ادراة الوطن الحبيب لتصلوا به إلى بر الأمان". وقال: "نعدكم بأننا سنكمل رسالتنا على الرغم من بعض الصعوبات العملية ونعمل بجد مع كل اخوتنا في هذا الجبل لنوسع جسور التلاقي والحوار والتعاون".

وشدد على انه "التعددية في الإيمان والمعتقد لأبناء هذه المنطقة لا يمنعهم من التواصل فيما بينهم". وأضاف "باركك الله يا فخامة الرئيس وبارك كل المريدين خيرا لهذا الوطن، اننا نعتز بكم رئيسا وقائدا لمسيرة انقاذ الوطن".