رأى وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الجتماعية أن "العدوان ال​اسرائيل​ي السافر على ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ الا خير دليل على خرق اسرائيل للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية ونواياها الخبيثة لذلك علينا أن نتكاتف جميعاً لمواجهة هذا الخطر الذي يهدّد جميع اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: علينا أن نتكاتف جميعاً لمواجهة الخطر الاسرائيلي الذي يهدّدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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