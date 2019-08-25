الرئيس عون دان اعتداء الضاحية: دليل اضافي على نوايا اسرائيل العدوانية

دان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الاعتداء ال​اسرائيل​ي على ​الضاحية الجنوبية​، معتبراً أنه عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة اراضيه وفصل من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار ​مجلس الامن​ ١٧٠١، ودليل اضافي على نوايا اسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة.

وكان المسؤول الاعلامي في "حزب الله" محمد عفيف أكد أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا الى أن الطائرة الاولى سقطت من دون أن تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

واشار الى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ما حصل اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها.