دريان: ما يقوم به العدو من خرق للسيادة اللبنانية بعهدة مجلس الأمن

شجب مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ ​العدوان الإسرائيلي​ على ​الضاحية الجنوبية​، واكد ان ما يقوم به العدو الإسرائيلي من خرق للسيادة اللبنانية هو في عهدة مجلس الأمن و​الأمم المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ الذي ينبغي ان يردع العدو الإسرائيلي عن أي عدوان يشنه على لبنان التزاما ب​القرار 1701​ الذي يحفظ امن واستقرار وسيادة لبنان.

ولفت إلى ان "لبنان متمسك بوحدته الوطنية التي هي الأساس في مواجهة أي عدوان إسرائيلي الذي يريد بلبنان شرا، و​الدولة​ مطالبة بالتحرك فورا نحو المنظمات الدولية والدول الكبرى صاحبة القرار في ​مجلس الأمن الدولي​ لوضع حد لهذا العدوان الصهيوني المستمر على سيادة لبنان".