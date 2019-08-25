القومي دان الاعتداء الاسرائيلي: عمل عدواني خطير

دان ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ قيام العدو الصهيوني باستهداف مكتب العلاقات الاعلامية في ​حزب الله​، ورأى فيه عملاً عدوانياً خطيراً، يكشف عن تمادي العدو في اعتداءاته وفي انتهاكه للسيادة ال​لبنان​ية، وفي استهداف المراكز الاعلامية، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي محاولة يائسة لتبهيت انتصار لبنان ومقاومته على ​الارهاب​.

ولفت إلى ان "هذا العدوان الصهيوني على مركز اعلامي في لبنان، وتزامنه مع عدوان استهدف ​سوريا​، يؤكد بأن العدو الصهيوني ماض في عدوانه وغطرسته وارهابه، وفي تحديه القرارات والقوانين الدولية، ولذلك، فإن مواجهة هذا العدوان ستكون خطوات واجراءات رادعة وعلى كل المستويات". وأكد أن "كل ما يقوم به العدو الصهيوني لن يثني قوى المقاومة عن قيامها بمسؤولياتها دفاعاً عن شعبنا وأرضنا في مواجهة العدوان زالاحتلال والارهاب".