سندريلا مرهج: العدوان الإسرائيلي على ‎لبنان عمل جبان إجرامي إرهابي

شدد المحامية ​سندريلا مرهج​ على أن "‏العدوان ال​إسرائيل​ي على ‎​لبنان​ وعلى ‎الضاحية تحديدا بواسطة ​طائرة​ مسيّرة مفخخة عمل جبان إجرامي إرهابي مُدان"، داعية الى أن "تنعقد ​الحكومة​ لتتخذ موقفا رسميا دوليا، ولتُفتح تحقيقات جديدة على خلفية احتمالية قيام ‎إسرائيل سابقاً باغتيالات في لبنان بهذه الطريقة".

ودعت الشعب اللبنانية الى "عدم تبسيط ما حصل في الضاحية"، مؤكدة "أننا ‏لا نريد تصريحات وإدانات من مسؤولين ووزراء ورؤساء"، مشيرة الى أن "إسرائيل تخرق القرار 170 وتخرق القانون الدولي وهذا عمل إرهابي إجرامي يستحق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ محاكمة جنائية دولية".