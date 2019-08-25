سندريلا مرهج: العدوان الإسرائيلي على ‎لبنان عمل جبان إجرامي إرهابي

شدد المحامية سندريلا مرهج على أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى الضاحية تحديدا بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة عمل جبان إجرامي إرهابي مُدان"، داعية الى أن "تنعقد الحكومة لتتخذ موقفا رسميا دوليا، ولتُفتح تحقيقات جديدة على خلفية احتمالية قيام إسرائيل سابقاً باغتيالات في لبنان بهذه الطريقة".
ودعت الشعب اللبنانية الى "عدم تبسيط ما حصل في الضاحية"، مؤكدة "أننا لا نريد تصريحات وإدانات من مسؤولين ووزراء ورؤساء"، مشيرة الى أن "إسرائيل تخرق القرار 170 وتخرق القانون الدولي وهذا عمل إرهابي إجرامي يستحق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو محاكمة جنائية دولية".
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