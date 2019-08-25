رأى ​التيار الوطني الحر​ ان "​العدوان الإسرائيلي​ على ضاحية ​بيروت​ الجنوبية اليوم يشكل خرقاً إضافياً لقرارات ​مجلس الأمن​". وشدد على ان "الخطر الاسرائيلي قائم ومتواصل ويتطلب موقفاً وطنياً موحّداً لحماية السيادة وتعزيز عناصر القوة الوطنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التيار الحر: العدوان الإسرائيلي يشكل خرقاً إضافياً لقرارات مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.