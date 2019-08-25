شربل: الإعتداء على الضاحية هو إعتداء على الدولة

علق وزير الداخلية الأسبق ​مروان شربل​، في حديث تلفزيوني على إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين في ​الضاحية الجنوبية​، معتبرا أن "الطائرة الأولى متخصصة بالتجيسس والتصوير أما الثانية فمتخصصة بعمليات الإغتيال"، مشددا على أن "هذا الموضوع يجب أن يدرس جديا ورؤيته بكل تفاصيله".

ولفت شربل في حديث تلفزيوني الى "أننا تعودنا على ​الإرهاب​ الإسرائيلي وعلى المشاكل التي يتسببون بها"، مؤكدا أن "الإعتداء على الضاحية هو إعتداء على ​الدولة​".