توقيف موظف سرق 12 كلغ من المصاغ من محل مجوهرات في صيدا

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ انه بتاريخ 21/8/2019 ادعى امام مخفر ​صيدا القديمة​ في وحدة الدرك الإقليمي، أحد مالكي محلات بيع المجوهرات بأن مجهولاً أقدم على سرقة حوالى /12/ كلغ. من المصاغ من داخل محله الكائن في ​مدينة صيدا​، من دون أي عملية كسر أو خلع. وقدّر قيمة المسروقات بحوالى /500/ ألف دولار أميركي. على الفور، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة المتابعة المكثفة، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: _ أ. ج. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) الذي كان يعمل في المحل، وتوارى عن الأنظار بعد حصول عملية السرقة.

نتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمّ تحديد مكان اختبائه، وجرى توقيفه بتاريخ 22/8/2019، بعد ​مداهمة​ نفذتها قوة من الشعبة لمكان تواجده داخل شقة في أحد المنتجعات السياحية في منطقة ​ذوق مكايل​. جرى ضبط كمية من المجوهرات تُقدّر بحوالى /2/ كلغ. خبّأها ضمن مستودع في بلدة ​الهلالية​، إضافةً إلى ضبط مبلغ /18/ ألف دولار أميركي استحصل عليها من جرّاء بيعه لكمية من ​الذهب​ المسروق.

بالتحقيق معه، اعترف أنه كان يدير محل المجوهرات الذي سرقه، وانه أقدم _على مدى ثلاث سنوات من عمله_ على سرقة كميات كبيرة من الذهب وصلت الى زِنة /9/ كلغ. وذلك على عدّة مراحل كي لا تكتشف أفعاله، وقام مؤخراً بسرقة كمية من المصاغ تبلغ حوالى /3/ كلغ. وبأنه كان يخطّط لمغادرة الأراضي اللبنانية الى ​سوريا​، عن طريق معابر غير شرعية.

أُجري المقتضى القانوني بحقه والتحقيق مستمر بإشراف ​القضاء​ المختص.