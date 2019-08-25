توقيف موظف سرق 12 كلغ من المصاغ من محل مجوهرات في صيدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بتاريخ 21/8/2019 ادعى امام مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي، أحد مالكي محلات بيع المجوهرات بأن مجهولاً أقدم على سرقة حوالى /12/ كلغ. من المصاغ من داخل محله الكائن في مدينة صيدا، من دون أي عملية كسر أو خلع. وقدّر قيمة المسروقات بحوالى /500/ ألف دولار أميركي. على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة المتابعة المكثفة، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: _ أ. ج. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) الذي كان يعمل في المحل، وتوارى عن الأنظار بعد حصول عملية السرقة.
نتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمّ تحديد مكان اختبائه، وجرى توقيفه بتاريخ 22/8/2019، بعد مداهمة نفذتها قوة من الشعبة لمكان تواجده داخل شقة في أحد المنتجعات السياحية في منطقة ذوق مكايل. جرى ضبط كمية من المجوهرات تُقدّر بحوالى /2/ كلغ. خبّأها ضمن مستودع في بلدة الهلالية، إضافةً إلى ضبط مبلغ /18/ ألف دولار أميركي استحصل عليها من جرّاء بيعه لكمية من الذهب المسروق.
بالتحقيق معه، اعترف أنه كان يدير محل المجوهرات الذي سرقه، وانه أقدم _على مدى ثلاث سنوات من عمله_ على سرقة كميات كبيرة من الذهب وصلت الى زِنة /9/ كلغ. وذلك على عدّة مراحل كي لا تكتشف أفعاله، وقام مؤخراً بسرقة كمية من المصاغ تبلغ حوالى /3/ كلغ. وبأنه كان يخطّط لمغادرة الأراضي اللبنانية الى سوريا، عن طريق معابر غير شرعية.
أُجري المقتضى القانوني بحقه والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
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