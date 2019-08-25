إيران: مقتل 3 من ميلشيات حزب الله اللبناني في قصف إسرائيلي على سوريا

أعلنت إيران مقتل 3 من مليشيات حزب الله اللبناني خلال القصف الاسرائلي أمس على سوريا، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية". وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد أنه نفذ غارة جوية ضد "قوات إيرانية" بالقرب Advertisements من العاصمة السورية دمشق لمنع "هجمات قاتلة" بطائرات دون طيار. من العاصمة السورية دمشق لمنع "هجمات قاتلة" بطائرات دون طيار. وأضاف أن القصف استهدف "عناصر تابعة لفيلق القدس وميليشيات شيعية" في سوريا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران "ليس لديها حصانة في أي مكان وأن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأراضيها". بنيامين نتنياهو، أن إيران "ليس لديها حصانة في أي مكان وأن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأراضيها". وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن الدفاعات الجوية تصدت قبيل منتصف ليلة السبت/الأحد لـ"عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وأسقطت أغلبيتها قبل بلوغ أهدافها".



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