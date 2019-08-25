مستشار النمسا السابق يحذر من تداعيات الركود الاقتصادي العالمي على بلاده

حذر سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب - أكبر الاحزاب النمساوية - والمستشار الفيدرالي السابق من مخاطر أزمة اقتصادية عالمية وشيكة قد تتسبب فى ركود واسع ويكون لها تداعيات كبيرة على النمسا.
وقال كورتس - فى تصريحات له اليوم الأحد
وأوضح أن النمو الاقتصادي السييء في ألمانيا سيكون له تأثيرات واسعة على النمسا باعتبار أن ألمانيا أكبر شريك تجاري للنمسا.. مشددا على ضرورة تطبيق الإصلاح الضريبي الشامل في النمسا في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن التغلب على الركود المتوقع يحتاج إلى تعزيز القدرات الشرائية للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتخفيف الأعباء الضريبية.
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