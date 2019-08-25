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مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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 أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات في روسيا صباح اليوم الأحد أن رقعة حرائق الغابات في روسيا اتسعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نحو 7.7 ألف هكتار، مشيرة إلى أنه تم رصد 122 حريقًا جديدًا في الغابات بمساحة تبلغ 42.4 ألف هكتار.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته الهيئة اليوم قوله "ينشط على الأراضي

الروسية 109 حرائق في الغابات على مساحة 50150 هكتارًا، ويتم مكافحتها بنشاط، تم إخماد 29 حريقا بمساحة 429 هكتارا".
وأكدت الهيئة أنه يتم مكافحة حرائق الغابات بنشاط كبير في إقليم كراسنويارسك، حيث ينشط 84 حريقًا على مساحة 22.1 ألف هكتار، وقد تم إخماد ثلاثة حرائق أخرى بمساحة 13.2 ألف هكتار في تشوكوتكا.
وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشارك 10 طائرات، وعدد مماثل من طائرات الهليكوبتر التابعة لوزارة الدفاع، في إخماد الحرائق التي لحقت بغابات البلاد، كما أوعز رئيس الوزراء، ديمتري ميدفيديف، للجهات المسئولة بوضع الموقف تحت السيطرة.
وأكدت السلطات أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات في سيبيريا بلغت حتى يوم الأربعاء الماضي 1.121 مليون هكتار، منها 1.013 مليون هكتار من المناطق التي يتعذر الوصول إليها.
 
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