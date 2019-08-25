رئيس النمسا يحذر من مخاطر تغير المناخ ويدعو لإنقاذ اتفاق باريس

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين ضرورة الالتزام بأهداف حماية المناخ، محذرًا من فشل اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ.

وقال فان دير بيلين - في كلمته أمام المنتدي الأوروبي "ألباخ 2019" اليوم - إن الإنسانية ستكون في حالة سيئة إذا لم يتم الالتزام الجاد بمكافحة تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه يضع الأمل في شباب الاتحاد الأوروبي.

وشدد الرئيس النمساوي على أن أزمة

المناخ تمثل تهديدا متزايدا للحرية والأمن.. لافتا إلى أن نقص المياه، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى صراعات دولية مريرة.وكان الرئيس النمساوي قد حرص على الحضور إلى "الباخ" باستخدام القطار وبرفقة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.ومن جانبها، شددت ماريدا فرناندا على أهمية زيادة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المناخ.. معتبرة أن هذا أمر ضروري من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأكدت أن المصالح الوطنية تتحقق بشكل أفضل من خلال تعددية الأطراف.ومن جانبها، أشادت المستشارة الفيدرالية بيرلاين بموضوع المؤتمر هذا العام وهو "الحرية والأمن".. مؤكدة أنه يجب على الدولة حماية أمن السكان وكذلك حقوق الحرية.كما شددت المستشارة على أهمية سيادة حكم القانون باعتباره الشرط الأكثر أهمية لتحقيق الاستقرار والسلام.. لافتة إلى أنه لا يمكن العيش في أي بلد يصبح فيه استقلال القضاء مجرد عبارات.