قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في فرنسا، "تسير على نحو جيد".
وأضاف ترامب - في تغريدة نشرها عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة اليوم الأحد، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش القمة -
وتابع ترامب - حسبما أوردت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - "نعقد اجتماعات رائعة، والقادة منسجمون مع بعضهم البعض، وبلادنا -اقتصاديًا- تبلي بلاء حسنا، وهي حديث العالم".
وأشارت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) إلى أن ترامب يحاول استخدام القمة لإقناع زعماء العالم بفعل المزيد لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن يؤثر ذلك قريبًا على الولايات المتحدة قبيل إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: قمة مجموعة السبع تسير على نحو جيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.