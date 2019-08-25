ترامب: قمة مجموعة السبع تسير على نحو جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في فرنسا، "تسير على نحو جيد".

وأضاف ترامب - في تغريدة نشرها عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة اليوم الأحد، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش القمة -

"قبل أن أصل إلى فرنسا، قالت الأخبار المفبركة والبغيضة إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في قمة السبع ستكون متوترة للغاية، وإن الاجتماعات على مدى اليومين ستكون كارثية".وتابع ترامب - حسبما أوردت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - "نعقد اجتماعات رائعة، والقادة منسجمون مع بعضهم البعض، وبلادنا -اقتصاديًا- تبلي بلاء حسنا، وهي حديث العالم".وأشارت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) إلى أن ترامب يحاول استخدام القمة لإقناع زعماء العالم بفعل المزيد لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن يؤثر ذلك قريبًا على الولايات المتحدة قبيل إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد.