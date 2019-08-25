سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة وانفجار أخرى فوق الأجواء اللبنانية

أكد الجيش اللبناني اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين للأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحًا أن إحداهما سقطت، فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية.

ذكر بيان صادر عن الجيش صباح، اليوم الأحد، إنه "بتاريخ 25 أغسطس، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضًا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت

على الماديات"، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

أضاف البيان: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين، واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

كانت إسرائيل هاجمت، بالصواريخ، أهدافًا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.

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وأكدت أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ

الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

قالت المصادر: "إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرًا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".

قال مصدر عسكري: "إنه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافًا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفًا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".