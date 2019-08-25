فرنسا: قادة "مجموعة السبع" يكلفون ماكرون توجيه رسالة لإيران

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مع إيران ويبعث برسائل إليها بعدما ناقشوا القضية خلال قمتهم بجنوب غرب فرنسا يوم السبت، وأضاف المصدر أن الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال المسؤول الفرنسي "بوصفه رئيساً للمجموعة، حصل الرئيس بالفعل على صلاحية إجراء مناقشات مع السلطات الإيرانية وتوجيه رسالة إليها على أساس المناقشات التي أجريناها الليلة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتتولى فرنسا القيام بالجهود الأوروبية لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني الذي أُضعف جراء انسحاب الولايات المتحدة منه.

كانت قد عقد قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم الأحد، جلسة العمل الأولى في قمتهم بمدينة بياريتز.

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