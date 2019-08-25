كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم جامو وكشمير الهندية يدافع عن التأمين الإداري وقطع الاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم ولاية جامو وكشمير، اليوم الأحد، إنه لم تقع خسائر في الأرواح البشرية أو أي إزعاج لشعب جامو وكشمير في الهند خلال الأسابيع الثلاثة تقريبًا منذ فرضت الحكومة المركزية ما أسماه تأمينًا إداريًا ضروريًا لمنع أي حادث غير قانوني.

وخلال حديثه مع وسائل الإعلام في نيودلهي، دافع المحافظ ساتيا بال ماليك، أيضًا عن قرار فرض قطع الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، في أعقاب قرار الحكومة المركزية بإلغاء المادتين 370 و 35A من الدستور الهندي الذي منح وضعًا خاصًا لولاية جامو وكشمير لأكثر من ستة عقود.

وأضاف الحاكم "ماليك"، لوسائل الإعلام: "في جميع الأزمات التي حدثت في كشمير في الماضي، اعتاد ما لا يقل عن 50 شخصًا أن يموتوا في الأسبوع الأول نفسه. موقفنا هو أنه يجب ألا تكون هناك خسائر في الأرواح البشرية".

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وأوضح: "إذا كانت الهواتف لا تعمل، فهناك أسباب لعدم تفعيل خطوط الهواتف. لكننا ملتزمون باستعادة جميع أشكال الاتصالات في أسرع وقت ممكن".

كما رفض ا"ماليك" التقارير التي تفيد بأن أشخاصًا في وادي كشمير يواجهون نقصًا في السلع الأساسية، قائلًا إن جميع المنتجات يتم توفيرها، وفقًا لوكالة أنباء آسيا الدولية.

كما قال حاكم جامو وكشمير، الذي كان في العاصمة الهندية لتقديم عزائه في وفاة وزير المالية والدفاع الهندي السابق آرون جايتلي، إن الرأي العام سيتغير للأفضل خلال الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة.