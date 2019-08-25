كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة لن يكون "سهلا" بسبب العوائق أمام السلع البريطانية في الأسواق الأمريكية. لكن الفرص كثيرة.

في حديثه إلى الصحفيين أثناء توجهه إلى فرنسا لحضور اجتماع مجموعة السبع، استشهد جونسون بأمثلة صغيرة وكبيرة من البضائع البريطانية التي تكافح في الأسواق الأمريكية لأسباب بيروقراطية.

وقال جونسون: "ليس فقط اللحم البقري أو الخروف الذي يُمنع حاليًا من دخول الولايات المتحدة على الرغم من التزامها بإلغاء هذا الحظر في عام 2014. ولم تدخل اي لحوم البقر البريطانية السوق الأمريكية".

يحتاج جونسون بشدة إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي وسوقه الوحيد البالغ 500 مليون نسمة. أوروبا هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وستحتاج إلى استبدال هذا السوق بشيء آخر. لذلك تتطلع بريطانيا إلى أمريكا.

