كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة احتجاجية لمنتقدي "ماكرون" قرب قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم منتقدو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسيرة احتجاجية قرب قمة مجموعة السبع، التي يستضيفها، للمطالبة ببذل المزيد من الجهد لحماية العمال الفرنسيين وحماية كوكب الأرض.

وكما أوردت وكالة "أسوشييتد برس"، حمل مزيج من النشطاء، بعضهم يرتدي سترات صفراء، صورًا لـ"ماكرون" خلال المسيرة، اليوم الأحد، عبر مدينة بايون جنوب غرب البلاد. وكانت بعض الصور بوضع مقلوب رأسًا على عقب.

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جاءت المسيرة، في الوقت الذي استضاف فيه "ماكرون"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء آخرين من الديمقراطيات الكبرى لإجراء محادثات، اليوم الأحد، في بياريتز المجاورة حول الاقتصاد العالمي المهتز.

وحمل المحتجون صورًا تضامنية مع نشطاء البيئة الذين أزاحوا الصور الرسمية لـ"ماكرون" من قاعات البلدة في جميع أنحاء فرنسا في وقت سابق من هذا العام للاحتجاج على سياساته المتعلقة بتغير المناخ.

دوليا، "ماكرون"، هو بطل صريح لمكافحة تغير المناخ، وتحدى "ترامب" في هذه القضية. لكن في الداخل بفرنسا، يتهمه النشطاء بالتخلف عن الوعود بفصل فرنسا عن الوقود الأحفوري.