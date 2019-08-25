كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن سقوط طائرتين إسرائيليتين في بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجيش اللبناني، أن الطائرتين اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية إسرائيليتان.

وقال الجيش اللبناني، في بيان صباح اليوم الأحد، إن طائرتا استطلاع إسرائيلية إحداهما سقطت والأخرى انفجرت في الجو وخلفت أضرارا.

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وقالت قناة سكاي نيوز عربية، إن إسرائيل أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، مضيفا أن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري.

وشنت إسرائيل 7هجمات على سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينها هجوم اليوم، وكان أعنفها الذي وقع في مطلع يوليو الجاري، وقتل فيه 15 شخصا بينهم مدنيون.