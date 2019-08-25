للمباراة الثانية تواليا.. ميسي يغيب عن برشلونة بسبب الإصابة

سيغيب ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ثاني مباريات فريقه في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستجمعه اليوم الأحد بريال بيتيس، وذلك بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وعدم تعافيه بشكل تام.

وأعلن ارنستو فالفيردي، مدرب الفريق الكتالوني، عن القائمة التي ستخوض هذه المباراة، وقد خلفا من اسم، ليونيل ميسي، موسى واغي، وتوديبو، الأول بسبب الإصابة والثاني والثالث لاختبارات تقنية من طرف المدرب.

وتخشى جماهير البارصا أن يؤثر غياب ميسي عن الفريق، أمام بيتيس، ويحصد هزيمة أخرى، بعد الأولى،الجولة الماضية أمام أتلتيكو بيلباو.

إليكم قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، رافينيا، لينغليت، جريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، فيدال، أومتيتي، جونيور، إيناكي بينا، كارليس بيريز، أنسو فاتي.