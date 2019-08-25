“المتعاقدون” يستبقون الدخول المدرسي بالعودة للاحتجاج وسط الرباط

بعد أشهر من تعليق احتجاجاتهم بالتزامن مع العطلة الصيفية، أعلن الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، نهاية الأسبوع الجاري، عن دخول دراسي ساخن، يعتزمون استباقه بالعودة للاحتجاج في الشوارع.

وأصدرت تنسيقية “المتعاقدين” بلاغا أعلنت فيه عزمها خوض مسيرة احتجاجية جديدة، مركزية، في العاصمة الرباط، يوم الأحد المقبل فاتح شتنبر، قبل أيام قليلة من الدخول المدرسي الرسمي، غير أنها لم تعلن بعد عن تفاصيل هذه العودة الجديدة للشارع.

خروج الأساتذة “المتعاقدين” للاحتجاجي الأحد المقبل، سيتزامن مع مسيرة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان التي كانوا قد أعلنوا عنها قبل أشهر، وهي المسيرة التي تستبق الموعد الذي حددته الحكومة للطلبة لخوض امتحانات الدورة الاستدراكية، والتي ينوون مقاطعتها.

يشار إلى أن آخر مسيرة للأساتطة “المتعاقدين” كانوا قد خاضوها بداية فصل الصيف في مدينة مراكش، في أربعينية مقتل والد الأستاذة هدى حجلي، والذي يقول الأساتذة إنه قتل في تدخل أمني لفضل اعتصامهم في العاصمة الرباط خلال شهر ماي الماضي.

يذكر أنه خلال آخر جولة من الحوار بين الحكومة و”المعاقدين”، قدم الوزير سعيد أمزازي وعودا أمام ممثلي الأساتذة، والمركزيات النقابية، بتقديم رد الحكومة على مطالبهم، بعد تشاوره مع وزارتي المالية، والوظيفة العمومية، غير أنه تم تعليق الجولات اللاحقة من الحوار، بعد إعلان الأساتذة والنقابات انسحابهم بسبب ما وصفوه بتملص الوزارة من تنفيذ التزامات سابقة.