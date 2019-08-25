طمرة: اعتقال شاب بشبهة إلقاء قنبلة على منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، فترة اعتقال شاب (27 عاما) من سكان طمرة، بشبهة ضلوعه في إلقاء قنبلة هلع على منزل مأهول بالمدينة.
وعلم أن المشتبه به سيكون رهن الاعتقال والتحقيق لغاية يوم الثلاثاء الوشيك.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإنه سمع فجر الأمس دوي انفجار قوي في طمرة، سرعان ما اتضح أن الحديث يدور حول إلقاء قنبلة هلع باتجاه منزل مأهول.
هذا، وتشهد مدينة طمرة في الآونة الأخيرة ازديادا في حالات العنف وجرائم إطلاق النار والاعتداء على الممتلكات، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن كبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
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