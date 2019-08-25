طمرة: اتهام شابين بمحاولة قتل شقيقهما القاصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت المحكمة المركزية في تل أبيب، صباح اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شابين شقيقين وصديق لهما في العشرينيات من أعمارهم وهم من سكان مدينة طمرة، على خلفية ضلوعهم في محاولة قتل قاصر (16 عاما) عند مدخل ملجأ للشبان المثليين الذي يمرون بضائقة في تل أبيب.

وتقدمت النيابة العامة بطلب للمحكمة لتمديد فترة اعتقال الشبان حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية والقانونية.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في شهر آذار/مارس الماضي اكتشف أحد أشقاء القاصر بعلاقة رومانسية مع شخص، وفي أعقاب ذلك بدأ بتهديده بالقتل ووضع سكينا على رقبته، وقد انهال برفقة شقيقه الآخر وبوجود والدتهما بضرب شقيقيهما حتى فقد وعيه".

وتابعت "بعد ذلك حاول الشقيقان مضايقة القاصر لجعله يحوّل ميوله الجنسي، إلى جانب إرساله لطبيب نفسي وتقييد خروجه من المنزل، وفي شهر أيار/مايو الماضي بعدما تقدم القاصر بشكوى للشرطة بسبب تعرضه للاعتداء قام أحد المتهمين بمعرفة مكانه، واقتادوه بالقوة إلى السيارة وأعادوه إلى المنزل في الوقت الذي كان يحاول فيه القاصر الهروب منه، وبعد مرور شهر انتقل القاصر للسكن في ملجأ بتل أبيب في ظل الخطر الذي شعر به على حياته".

واختتمت لائحة الاتهام "في يوم 26 تموز/يوليو الماضي وصل الشقيقان برفقة صديق لهم إلى تل أبيب من أجل قتل القاصر، حيث استقروا بالقرب من الملجأ وانتظروا خروجه من المكان بمفرده، وعند الساعة 13:06 حينها غادر القاصر الملجأ وعندما رأى أحد المتهمين هناك حاول الهروب من المكان، إلا أن أحد أشقائه قام بدهسه، ثم خرج من السيارة وبدأ مهاجمة شقيقه القاصر وطعنه بواسطة سكين في جميع أنحاء جسده بنية القتل في الوقت الذي طالبه القاصر بالتوقف قبل انهياره وفقدانه الوعي، ثم لاذ برفقة الآخرين بالفرار من المكان".