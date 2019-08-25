انخفاض بورصة تل أبيب بسبب الحرب التجارية الأميركية - الصينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح التداول في بورصة تل أبيب بانخفاض حاد في الأسهم، صباح اليوم الأحد، وذلك على خلفية اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر موقع صحيفة "غلوبس" الإلكتروني أن المؤشرات الأساسية في بورصة تل أبيب انخفضت، صباح اليوم، بـ2.6% إثر الانخفاض الحاد في بورصة وول ستريت في نيويورك، أول من أمس الجمعة، بسبب الحرب التجارية الأميركية – الصينية بعد رفع الجمارك المتبادل وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفقد مؤشر "تل أبيب 35" 2.6% من قيمته، وانخفض مؤشر "تل أبيب 90" بنسبة 1.9%، كذلك فقد مؤشر البنوك 2%، وظهرت كافة أسهم مؤشر "تل أبيب 35" باللون الأحمر في شاشة البورصة، ما يعني انخفاض أسهم شركات هذا المؤشر.

وكانت الصين قد أعلنت عن رفضع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية بمبلغ 75 مليار دولار. ودعا ترامب الشركات الأميركية، في أعقاب ذلك، إلى وقف التعامل مع الصين والبحث عن بدائل تجارية. كما أعلن ترامب أنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بمبلغ 250 مليار دولار، أي من 25% إلى 30%، بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.