شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل تصد هجوم حوثي بمناطق ريفية بين إب والضالع والان مع التفاصيل

نجح مقاتلون من قبيلة "بيت الصباري" الواقعة بين إب والضالع في كسر الهجوم الحوثي، الذي استهدف اجتياح قرية "خربة الصباري" وعدد من القرى المجاورة، التابعة لمديرية النادرة جنوبي إب، بعد اشتباكات عنيفة أجبرت الانقلابيين على الفرار واللجوء للتمركز في المرتفعات المحيطة.

وتصدى أبناء القبائل اليمنية، السبت، لهجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على القرى الريفية في المناطق الحدودية بين محافظتي إب والضالع وسط اليمن.

وتقع القرية على خط تعزيزات مليشيا الحوثي القادمة من مدينة إب إلى جبهات مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، أهمها مناطق التماس "هجار" و"شليل" و"بيت الشوكي".

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ويتهم أهالي القرى المتاخمة لـ"حدة" الاستراتيجي، مليشيا الحوثي بنهب وسرقة ممتلكاتهم تحت ذرائع وتهم ملفقة.

وكشف مصدر وفق ما نشره موقع "العين الإخبارية" أن مليشيا الحوثي سرقت مركبات سكان "آل الصباري"، ونهبت مدخراتهم وممتلكاتهم.

وأوضح أن اجتماعا موسعا ضم عددا من وجهات المنطقة، وقبائل القرى المجاورة أحبطوا على إثره هجوما شرسا لمليشيا الحوثي، التي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المرتفعات المطلة على القرية.

ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر البشرية، غير أنها أكدت أن القبائل استنفرت استعدادا لأي طارئ أو هجوم محتمل يشنه الانقلابيون.

وكانت مليشيا الحوثي اجتاحت عشرات القرى الريفية المتناثرة في المناطق الحدودية بين محافظتي إب والضالع، منتصف مارس/آذار الماضي، وحولتها إلى ساحة حرب مفتوحة، بعد 4 أعوام من الهدوء النسبي.