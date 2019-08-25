شكرا لقرائتكم خبر عن قائد في الحرس الثوري ينفي استهداف إسرائيل لقوات إيرانية في سوريا والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة "العمال" الإيرانية شبه الرسمية أن قائداً كبيراً بالحرس الثوري نفى اليوم الأحد إصابة أهداف إيرانية في ضربات جوية إسرائيلية بسوريا.
وكان متحدث عسكري إسرائيلي، قد قال إن "طائرات إسرائيلية قصفت مساء السبت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لضرب أهداف في إسرائيل بطائرات مسيرة مسلحة".
وقال الميجر جنرال محسن رضائي: "هذا كذب وغير صحيح (...) لا تملك إسرائيل والولايات المتحدة القوة لمهاجمة مختلف مراكز إيران، ومراكزنا الاستشارية (العسكرية) لم تُصب بضرر"، بحسب ما ذكرته وكالة "العمال" الإيرانية.
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