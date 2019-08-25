شكرا لقرائتكم خبر عن الحربي: راية الإمارات رفعت بمحافظات طردت الحوثي وسيُعاد الاخوان إلى حجمهم الطبيعي والان مع التفاصيل

قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، إن "تحالف السعودية والامارات مصيري ووجودي".

وأضاف الحربي في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ولايمكن أن تشوهه تصرفات شرعية فاسدة ورعناء لم يعد أمامها المزيد من الوقت لمراجعة حساباتها وتصحيح مسارها لما يخدم الهدف الذي تأسس من أجله التحالف العربي".

وتابع "بعد أن تم دعس مشاريعهم الخبيثة لجأوا لطرق الجماعات الارهابية،.ياهؤلاء راية الإمارات مرفوعة في قلب كل عربي شريف وهي الراية ذاتها التي رفعت في كل محافظة طردت منها ميليشيات الحوثي والقاعدة وستظل شامخة ولن ينال منها الحاقدون وناكري المعروف والرد ماترونه قريبا إن غد لناظره قريب".

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وشدد على أن "أساليب جماعة الاخوان الإرهابية ومرتزقتهم في محاولات بث الفرقة وتشتيت التحالف العربي معروفة..لكن المستغرب هو صمت بعض الكتاب الخليجيين على حملات الاساءة لدولة الامارات أو التماهي معها، هل هو الحنين القديم لبعض هؤلاء..؟!".

وكان الحربي قال في تغريدات سابقة "بعد معركة عدن ليس كما ما قبلها، مايحدث في شبوة ليس سوى محاولات لتحسين شروط استسلام اخوان الشرعية الذين أدركوا بأن صفحتهم طويت تماما".

وقال "معادلة القوة في الشرعية اليمنية تغيرت ولن تجدي محاولة الوقوف في وجه التغيير الحتمي الذي سيضع الانتقالي وحزب المؤتمر في الواجهة وسيُعاد الاخوان إلى حجمهم الطبيعي بعد أن كانوا يسيطرون على كل شي".

واختتم المعارك الجانبية التي يفتعلها الاخوان والحاقدين في شرعية الفنادق رهان خاسر يجب أن يتوقف أمام هذه التحولات التي سنشهدها في الأيام القادمة المليئة بالمفآجات غير السارة للاخونج ومن دار في فلكهم..!".