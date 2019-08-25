شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يوقّع العقد الأول لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا والان مع التفاصيل

شرعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم ببدء التنفيذ الفعلي لمشاريع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا .

ووقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، على العقد الأول لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا ، ويختص العقد بإعادة سفلتة المقطع الممتد من منطقة الغويزي بالديس الى كورنيش المحضار بخلف ، ويشمل إعادة تأهيل الطريق وإضافة طبقة اسفلتية إضافية وتبليط الأرصفة المتضرّرة بطول 10 كيلومترات وبكلفة 5 ملايين و700 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة ، ووقّعها عن الشركة المنفّذة ، مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات الشيخ محمد باقديم.