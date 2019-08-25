شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يصل إلى قيادة عمليات الأنبار والان مع التفاصيل

وصل رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، صباح اليوم الأحد إلى قيادة عمليات الأنبار 118كلم غربي بغداد.

ووفقاً للصفحات الرسمية لرئيس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، يرافق عبدالمهدي وزيرا الدفاع والداخلية.

يأتي هذا غداة انطلاق عملية عسكرية جديدة لملاحقة فلول داعش في محافظة الأنبار، تشمل تفتيش وتطهير كامل الصحراء ومناطق أخرى.

ووفقاً لبيان رسمي، يشارك في العملية قوات من قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري والشعبي وقيادة عمليات الأنبار وقوات من الشرطة وحرس الحدود، بدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.