شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد الأخبار الزائفة عن مجموعة السبع والان مع التفاصيل

قبل انطلاق أولى جلسات العمل اليوم الأحد في قمة مجموعة السبع هذا العام، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخبار الزائفة والمثيرة للاشمئزاز في وسائل الإعلام، وسط تقارير بشأن توترات بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء الست الأخرى.

وهدد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي بينما كان يغادر إلى فرنسا، وندد مستشار رئيسي بارز بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأن لديه جدول أعمال تجاهل "قضايا اقتصادية أساسية"، وتسريبات البيت الأبيض لوسائل إعلام أمريكية أعربت بشكل مماثل عن غضبها تجاه باريس.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ترد تلك الأخبار الزائفة وغير الدقيقة حتى الآن حول مجموعة السبع"، فيما سيبدأ اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قبل جلسة العمل.

وكما اتهم وسائل الإعلام بالسعي لفرض ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لجعل حملته الانتخابية العام المقبل أكثر صعوبة، وأضاف "حسناً، نعقد اجتماعات جيدة للغاية، والقادة يمضون قدماً بشكل جيد للغاية، وبلدنا من الناحية الاقتصادية أداؤها رائع حديث العالم!".