شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: إرهابيون ومرتزقة يتدفقون على مصراتة من تركيا والان مع التفاصيل
أكد مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أن سلاح الجو استهدف ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها أسامة الجويلي، في منطقة الكريمية جنوب طرابلس.
وقال المحجوب، إن قوات الوفاق، التي وصفها بمرتزقة جويلي في مقر الشركة الهندية بالكريمية "تطالهم اليد الضاربة لقواتنا المسلحة سلاح الجو وتستهدفهم مباشرة، وتوقع فيهم قتلى وجرحى وسيارات الإسعاف تهرع للمكان"، حسب بوابة "إفريقيا الإخبارية" الليبية السبت.
وأفاد المحجوب في وقت سابق بأن "عدداً من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا يوم الجمعة من تركيا، إلى مطار مصراتة عبر طيران الأجنحة للمشاركة في صفوف المجموعات المسلحة بطرابلس ضد قوات الجيش الليبي".
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