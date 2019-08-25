شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يؤكد سقوط طائرة استطلاع اسرائيلية وانفجار اخرى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:25 صباحًا, 25 أغسطس 2019 م المناطق - واس صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان اليوم أشار فيه إلى أنه:” بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 2.30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات”.

ولفت البيان إلى أنه:”وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص”.

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