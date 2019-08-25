اسرائيل: لم نعلن مسؤوليتنا عن العمليات في العراق لكن نعمل في كل مكان

اكدت اسرائيل، الاحد، انها لم تعلن مسؤوليتها عن العمليات في العراق، فيما اشارت الى انها تعمل في كل مكان. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "اننا لم نعلن مسؤوليتنا عن العمليات التي وقعت في العراق". واضاف ان "إسرائيل تعمل في كل مكان لضرب القدرات والمؤامرات الإيرانية"، مشيرا الى ان "الغارات على دمشق تتضمن رسالة مفادها أنه لا حصانة لإيران في أي مكان".



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