لجنة متابعة المغيبين والمختطفين تعقد اجتماعها الاول

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن لجنة المتابعة عقدت اليوم، اجتماعها الاول برئاسة سليم الجبوري وعضوية عدد من الشخصيات اعضاء اللجنة المعنية الذين يمثلون المناطق المحررة ومناطق حزام بغداد لمناقشة ملفات عدة.وأوضح البيان أن اللقاء تضمن تحديد هدف اللجنة والمتمثل باظهار الحقيقة والكشف عن مصير الاف الاسماء التي غيبت في ظروف غامضة فضلا عن اخرين تم اختطافهم من قبل جهات عدة.

ووضعت اللجنة الية التعامل مع هذه الملفات من خلال جمع البيانات وتدقيقها والاطلاع على افادات العوائل وذوي المفقودين والمغيبين والاستفادة من تقارير سابقة اجرتها الحكومة والبرلمان والمنظمات الانسانية واللجان المختصة.

وبحسب البيان، فقد تم الاتفاق على الاليات والطريقة التي يمكن اتباعها بعد الانتهاء من الاحصاءات والبيانات وتتمثل هذه الطريقة باتباع السبل القانونية والقضائية ونقل هذه الملف الى المحافل الدولية اذا ما عجزت الوسائل المحلية للوصول الى الحقيقة.



واكد اعضاء اللجنة ان مهمتهم انسانية ولايمكن الاستغناء عن مساندات المؤسسات المحلية والاطراف السياسية والانسانية والفعاليات الشعبية.

وستلجأ اللجنة الى إنشاء موقع الكتروني مختص ومقر للمتابعة والاستقبال للاطلاع على الشكاوى المقدمة والاستفادة من اي معلومة من شأنها الكشف عن القائمة اللازمة لانقاذ المغيبين والمختطفين.

