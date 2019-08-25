عندليب الفرات يضم لاعباً من الانيق

وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "إدارة نفط الوسط تتعاقد مع اللاعب علي قاسم قادماً من فريق الطلبة لتمثيل كرة عندليب الفرات للموسم 2019/2020".

يذكر أن قاسم هو ثاني صفقات عندليب الفرات في ظرف 24 ساعة، بعدما أعلن عن تعاقده مع اللاعب كرار بچاي من السماوة.

