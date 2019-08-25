عندليب الفرات يضم لاعباً من الانيق

2019-08-25 | 10:59
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أعلن نادي نفط الوسط، الأحد، ضم أحد لاعبي فريق الطلبة في الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "إدارة نفط الوسط تتعاقد مع اللاعب علي قاسم قادماً من فريق الطلبة لتمثيل كرة عندليب الفرات للموسم 2019/2020".
يذكر أن قاسم هو ثاني صفقات عندليب الفرات في ظرف 24 ساعة، بعدما أعلن عن تعاقده مع اللاعب كرار بچاي من السماوة.
يذكر أن قاسم هو ثاني صفقات عندليب الفرات في ظرف 24 ساعة، بعدما أعلن عن تعاقده مع اللاعب كرار بچاي من السماوة.
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