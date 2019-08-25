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عندليب الفرات يضم لاعباً من الانيق

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2019-08-25 | 10:59

عندليب الفرات يضم لاعباً من الانيق

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أعلن نادي نفط الوسط، الأحد، ضم أحد لاعبي فريق الطلبة في الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "إدارة نفط الوسط تتعاقد مع اللاعب علي قاسم قادماً من فريق الطلبة لتمثيل كرة عندليب الفرات للموسم 2019/2020".

يذكر أن قاسم هو ثاني صفقات عندليب الفرات في ظرف 24 ساعة، بعدما أعلن عن تعاقده مع اللاعب كرار بچاي من السماوة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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