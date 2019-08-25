صحة ذي قار تعلن مصرع شخصين واصابة ثلاثة بحادث حريق معمل غاز الناصرية

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الاحد، عن مصرع شخصين واصابة ثلاثة بحادث حريق معمل غاز الناصرية.
وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في حديث لـ الخليج 365، ان "طوارئ مستشفى الحسين التعليمي استقبلت اليوم حالات حروق اثر اندلاع النيران في معمل غاز الناصرية".
واضاف ان "الحادث ادى الى مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح"، مشيرا الى ان "نسبة حروق احدهم 95% والاخر 75% والثالث 45%".
يذكر ان معمل غاز الناصرية شهد اليوم الاحد، اندلاع حريق في داخله ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما تقوم فرق الدفاع المدني باخماد الحريق.
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