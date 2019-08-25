الانواء الجوية: طقس الاسبوع الحالي حار جدا

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد مناطق البلاد الوسطى والجنوبية طقس حار جدا خلال الاسبوع الحالي .

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى من البلاد اليوم الاحد مشمس حارجدا مع ظهور بعض السحب ويكون غائم جزئي في الالقسام الغربية منها"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية طقس مشمس حارجدا، درجات الحرارة ترتفع قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمس حارمع ظهور بعض السحب".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم الاثنين مشمس حار جدا مع ظهور بعض السحب، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمس حار مع ظهور بعض السحب"، مشيرة الى ان "الطقس ليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى مشمس حارجدا مع ظهور بعض السحب ويكون غائم جزئي في الاقسام الغربية منها ليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مشمس حار جدا و لا تغير في درجات الحرارة، والمنطقة الشمالية طقس مشمس حار مع ظهور بعض السحب".

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واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون ليوم الاربعاء في المنطقة الوسطى مشمس حار جدا مع ظهور بعض السحب ويكون غائم جزئي أحيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مشمس حار جدا مع ظهور بعض السحب ليلا، و لا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمس حار مع ظهور بعض السحب، و لا تغير في درجات الحرارة".

واوضحت الهيئة ان "الطقس ليوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون مشمس حار جدا مع ظهور بعض السحب، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية حار وغائم جزئي وأحيانا غائم ، ولا تغير في درجات الحرارة".

وتشهد البلاد حاليا ارتفاع ملحوظا في درجات الحرارة وصلت الى 50 درجة مئوية في بعض المحافظات مع ارتفاع محسوس بالرطوبة.