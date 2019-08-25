الأعرجي: اسرائيل بحاجة الى تأديب

وقال الاعرجي عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن "اسرائيل بحاجة الى تأديب ، والعين بالعين والسن بالسن".

وختم الاعرجي تصريحه بقول مأثور في اللغة الدارجة "الحگ بالسيف والعاجز يدور شهود".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد حذر، الجمعة الماضي، من أن تكون البلاد ساحة صراع لاكثر من دولة ومنها ايران اذا استمرت اسرائيل باستهداف العراق، فيما هدد بالرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، في وقت سابق عن "مسؤولين أميركيين اثنين كبار" قولهما إن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية على مخازن ذخيرة في العراق، فيما قال مسؤول استخباراتي في الشرق الأوسط إنها شنت غارة جوية على مخزن أسلحة الشهر الماضي.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد اتهم الاربعاء الماضي، القوات الأمريكية بأنها "المسؤول الأول والأخير" عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".



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واتهم المهندس الأمريكيين "بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية" إلى العراق لتنفيذ "طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية"، كما هدد بأن يتعامل الحشد الشعبي مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه من دون علم الحكومة العراقية على أنها "طائرات معادية".

وخفف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في بيان صدر عقب بيان المهندس، من حدة هذه الاتهامات التي اطلقها الاخير، وقال إن "التحقيقات الأولية" كشفت أن الحوادث كانت "بعمل خارجي مدبّر"، كما أكد أن "التحقيقات ستستمر للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".

ونشرت هيئة الحشد الشعبي، مساء امس الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه قيام الدفاعات الجوية التابعة لقوات الحشد بالتصدي لطائرة مسيرة "معادية" حاولت استطلاع مقر لواء 12 في حزام بغداد.

وأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي بنقل جميع مخازن الذخيرة التابعة للقوات المسلحة أو الفصائل المسلحة خارج المدن.

