بابليون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح ناشط حقوقي ويهددون بالاعتصام

تظاهر العشرات من أهالي محافظة بابل والناشطين المدنيين، الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي حسان الطوفان، مهددين بإقامة اعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ مطلبهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من أهالي بابل وناشطيهم تظاهروا، اليوم، أمام مبنى المحكمة الاتحادية في المحافظة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي حسان محرج الطوفان.
وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين هددوا بإقامة اعتصام مفتوح أمام مبنى المحكمة الاتحادية في حال عدم إطلاق سراح الطوفان.
من جانبهم، اعتبر المتظاهرون أن "السكوت على اعتقال الطوفان يؤسس لمرحلة جديدة ستطال كل من يحاول الكشف عن ملفات الفساد".
وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين هددوا بإقامة اعتصام مفتوح أمام مبنى المحكمة الاتحادية في حال عدم إطلاق سراح الطوفان.
من جانبهم، اعتبر المتظاهرون أن "السكوت على اعتقال الطوفان يؤسس لمرحلة جديدة ستطال كل من يحاول الكشف عن ملفات الفساد".
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