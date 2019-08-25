قصف إسرائيلي وجاهزية ميسي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: فتوى وتهديدات إيرانية تضعان العراق على فوهة بركان، وخبير يكشف كيف يصنع "بلحاج" مليشيات ليبيا لصالح قطر وتركيا، وداود أوغلو: أردوغان يدمر الديمقراطية ولا يحترم شعبه، وتقرير: 258 انتهاكا حوثيا لحقوق الإنسان في أسبوع.

كما تقرأون في السياسة أيضا: محادثات أمريكية سودانية لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب، وواشنطن تنظم مناورات بحرية غير مسبوقة مع دول الآسيان، والجيش الليبي ينفي أكاذيب الإخوان باستهداف مدنيين، وكمال أوغلو: أردوغان عزل تركيا ويعادي مصر، والدفاعات السورية تتصدى لـ"قصف إسرائيلي" بسماء دمشق.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: حرب التجارة.. هواوي تحشد موظفيها لـ"السيطرة على العالم"، و"المركزي الألماني" يحذر من التشاؤم الاقتصادي، وحرب التجارة.. بكين تحذر واشنطن من الاستهانة بالشعب الصيني.

وفي الرياضة: فالفيردي يرفض التعليق على ضم نيمار.. ويتحدث عن جاهزية ميسي.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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