إسرائيل تغلق أجواء الجولان أمام الطيران المدني أسبوعا

نتنياهو في أحد المواقع بالجولان المحتل - أرشيفية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إغلاق المجال الجوي في مرتفعات الجولان السورية أمام الرحلات الجوية المدنية لمدة أسبوع.

وجاء القرار بعد أن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، قصف أهداف تابعة لإيران في قرية عقربا جنوب شرق العاصمة السورية دمشق.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم: "تم إغلاق المجال الجوي لمرتفعات الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية التي يصل ارتفاعها إلى 5000 قدم أو أكثر".

وأضافت "المبدأ التوجيهي هذا صالح حتى 31 أغسطس/آب".

وسبق لإسرائيل أن أعلنت قرارات مشابهة في الماضي إثر توترات أمنية في سوريا.

وفجر اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع الجاهزية العسكرية ونشر منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ عند الحدود الشمالية.

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وكان الجيش الإسرائيلي أقر مساء أمس مهاجمة أهداف قال إنها تابعة لإيران في ضواحي العاصمة السورية دمشق.

وفي بيان له، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الحديث هو عن عملية كان مخططا فيها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المسلحة ضد أهداف إيرانية".

ولفت إلى أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي أغارت على عدد من الأهداف، وتحديداً ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني ومليشيات تابعة لطهران حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من سوريا.





وأوضح أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كبيرة"، محملا إيران والنظام السوري المسؤولية المباشرة عن أي محاولة لتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي السورية.

وهذه من المرات النادرة التي يعترف فيها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجوم داخل الأراضي السورية.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر في الأشهر الماضية بتنفيذ مئات الغارات على أهداف في سوريا خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن دون تفاصيل خلافا لما فعل الليلة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة عزمه منع ما سماه التموضع العسكري الإيراني في سوريا.