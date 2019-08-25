في لقائهما الأول.. ترامب يصف جونسون بـ"الرجل المناسب" لبريكست

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"الرجل المناسب" لتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأجرى جونسون أول محادثات مباشرة مع ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا، خلال قمة قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في منتجع بياريتس الراقي جنوب فرنسا، والتي يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولا عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وحرائق الأمازون.

ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب بأن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

كان ترامب نفى صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، وقال إن الجميع "على وفاق كبير".

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وكتب ترامب على تويتر قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".

وأضاف "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا!".

وأضحت مدينة بياريتس في جنوب غرب فرنسا، بعدما انتشر فيها أكثر من 13 ألف شرطي ودركي وغادرها السياح، بمثابة حصن لاستقبال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث يثير تجمع لمعارضين مخاوف من وقوع أعمال عنف.

ولمدة 3 أيام يبقى قادة العالم في قصر بعيدا عن المجتمع المدني الذي يقولون إنهم يصغون إلى مطالبه.